Perfumerías Avenida enlaza tres victorias seguidas antes del parón

Perfumerías Avenida solventó una difícil salida en Ferrol con victoria y enlaza tres triunfos seguidos antes del parón de selecciones. Las de Anna Montañana son quintas, con un bagaje de 15 triunfos y 9 derrotas hasta el momento.

Por delante, la lucha está en la cuarta plaza. Jairis tiene el mismo bagaje de Perfumerías Avenida, pero ganó el basket averaje particular al equipo charro.

Tras el parón de selecciones, Perfumerías Avenida tendrá una jornada antes de la Copa de la Reina. Las charras se verán las caras el domingo 22 de marzo, a las 12 horas, con Ensino Lugo en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.