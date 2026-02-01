Perfumerías Avenida escala un puesto en la Liga Femenina

A punto de cumplirse el segundo tercio de la fase regular de la Liga Femenina, Perfumerías Avenida se coloca en quinta posición. Las charras ganaron un duelo directo ante TSN Leganés (71-68) y adelantan al conjunto madrileño en la tabla.

El partido estrella de la jornada acabó en las manos de Valencia Basket. Las de Rubén Burgos vencieron por 67-72 a Casademont Zaragoza y ganan confianza.

Además, la paliza de la jornada se la endosó Jairis a Gran Canaria, al que estuvo a punto de doblar en el marcador. Las murcianas vencieron por 120-62 en el pabellón Fausto Vicente.