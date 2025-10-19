Perfumerías Avenida escala puestos en la Liga Femenina

La Liga Femenina está tan apretada, a pesar de solo llevar tres jornadas, que un total de diez de los dieciséis equipos han ganado dos partidos y ha perdido solo uno.

Perfumerías Avenida se encuentra en ese grupo perseguidor del impoluto líder. Con 2/1, las charras tienen que mejorar. Solo el error de Contell en el último segundo en Gran Canaria hace que las perfumeras estén en el vagón de arriba y no en el decimosegundo puesto.

Ahora, el equipo dirigido por Anna Montañana afrontará una semana con doble compromiso: el jueves jugará ante el Neptunas en la Eurocup a domicilio y el domingo recibirá en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez a IDK en Liga Femenina.