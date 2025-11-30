Perfumerías Avenida escala a la quinta posición de la Liga Femenina

El triunfo de Perfumerías Avenida ante Jairis (65-70) hace que el equipo de Anna Montañana se coloque en quinta posición de la Liga Femenina. Por delante, el cuarteto formado por Girona, Valencia Basket, Zaragoza e IDK (con siete triunfos y una sola derrota).

El equipo salmantino ha enlazado tres victorias seguidas y eso ha hecho que Perfumerías Avenida se coloque en quinta posición con un bagaje de 5/3.

El miércoles, a partir de las 19 horas, Perfumerías Avenida se verá las caras con Valencia Basket en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.