Perfumerías Avenida se estabiliza en la quinta plaza de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida logró una importante victoria por 58-57 ante Valencia Basket en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Iyana Martín, con 21 puntos, fue la MVP del partido y también anotó la canasta decisiva a cuatro segundos para el final del choque.

Con esta victoria, Perfumerías Avenida se afianza en la quinta plaza de la Liga Femenina con un bagaje de 6/3. En cabeza, el dúo formado por Girona y Zaragoza que han ganado ocho partidos y han caído en una ocasión.

Precisamente será Zaragoza el próximo rival de las charras. El domingo, a partir de las 12:15 horas, las de Anna Montañana buscarán la victoria en el pabellón Príncipe Felipe.