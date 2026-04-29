Perfumerías Avenida firma la ‘autorización’ a sus socios para estar ante Jairis

El inusual horario del partido entre Perfumerías Avenida y CB Jairis, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Femenina, hará que muchos aficionados no puedan acudir al pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Sin embargo, el club ha tirado de humor en redes sociales y ha publicado una ‘autorización’ para todos los miembros de La Marea Azul que se encuentren en horario laboral. “A ver si con esto cuela en el curro”, ironizaban desde el club charro.

El encuentro de ida de la eliminatoria se jugará este jueves, a las 18 horas, en Salamanca; la vuelta está fijada para el domingo a las 19 horas en el pabellón Fausto Vicent.