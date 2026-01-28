Perfumerías Avenida gana rebote con Kiss

La llegada de Kiss a Perfumerías Avenida tenía la impronta de mejorar en la pintura. Y así ha sido. La jugadora húngara le ha dotado de centímetros al equipo charro y eso se ha traducido en la mejora en el rebote.

En los cuatro partidos que ha disputado Kiss en Liga Femenina, la húngara ha conseguido 30 rebotes (15 de ellos en ataque y otros 15 de ellos en defensa). Unas capacidades que dotan al equipo de Montañana de segundas oportunidades en ataque y también seguridad defensiva.

Este sábado, el equipo azulón tiene un encuentro vital en el devenir de la fase regular. A partir de las 18 horas, Perfumerías Avenida recibe a TSN Leganés en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.