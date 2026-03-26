Perfumerías Avenida y Girona se ven las caras en la Copa de la Reina sin opción al error

La Copa de la Reina ya está en juego en Tarragona. Ocho equipos pugnarán por el título de campeón desde este jueves hasta el domingo. Y ahí estará Perfumerías Avenida. El conjunto charro jugará el viernes, a las 21:30 horas, el último cuarto de final y será el duelo estrella de la jornada.

"Venimos de haber sacado buenos partidos, con el equipo entero y muchas ganas. No me gusta ir de víctima diciendo que no somos favoritas ni decir que lo somos. Nosotras a nuestro partido", reconoce Montañana.

En el otro banquillo estará Roberto Íñiguez. El entrenador de Girona y ex del conjunto azulón pone el foco en la mejoría de Perfumerías Avenida: “Por cómo es el rival, evidentemente no es una Copa en la que podemos ir de menos a más. Se debe ir de más a más. Jugamos con un Avenida que viene con las jugadoras recuperadas. Creo que lleguemos en momentos diferentes. Por eso digo: se debe ir de más a más”.

El conjunto charro juega con la ilusión de numerosas jugadoras que afrontan su primera Copa de la Reina. Ilusión también tiene Vilaró, que destila experiencia a raudales en esta competición que pone la fórmula encima de la mesa para ganar al Girona: “Ser muy sólidas en defensa y prácticamente perfectas en ataque”.