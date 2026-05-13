Perfumerías Avenida, en el Hall of Fame del baloncesto español
El club charro ha sido uno de los premiados de la FEB. Silvia Domínguez también obtendrá su premio
La Federación Española de baloncesto realizará el próximo 15 de octubre la ceremonia de ingreso de la sexta promoción del Hall of Fame del basket español. Y entre los nuevos miembros estarán Perfumerías Avenida y Silvia Domínguez.
“Esta sexta generación es extraordinaria, son nombres que nos han hecho grandes a todos los niveles”, explicó Elisa Aguilar a través de la FEB.
Perfumerías Avenida es una de los contribuidores galardonados y Silvia Domínguez está elegida en el quitento de jugadores junto a Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Anna Junyer y John Pinone.
“Tremendamente orgullosos por recibir el honor de entrar en el Hall of Fame en esta edición y, además, vivirlo junto a Silvia Domínguez”, admite Perfumerías Avenida.
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