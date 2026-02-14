Un Perfumerías Avenida sin ideas ni fuerzas pierde ante Jairis

Nueva derrota de Perfumerías Avenida. Las charras cayeron ante un Jairis superior y que se llevó la victoria de forma justa del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez (53-65).

En la presentación de jugadores y cuerpos técnicos, La Marea Azul pitó a Montañana. La entrenadora, que tuvo que plantear un partido sin apenas referencias interiores por las bajas de Cave y Djaldi-Tabdi, asumió el mal trago.

Las charras comenzaron con una canasta de Iyana y cinco puntos de Arrojo, pero Jairis volteaba el choque con un parcial de 0-6 y Montañana tenía que parar el encuentro (7-10). Avenida se impulsó con cinco puntos de Zellous, aunque Jairis mandaba al término del primer acto (12-16).

Los seis minutos y medio del segundo cuarto fueron directamente para meter en el cajón del olvido. Una canasta de Zellous para Avenida y dos canastas de Jairis. 14-20. Y muchas cosas que ajustar. Laura Gil tomó el mando del partido y se fue el descanso con diez puntos, mientras que en Avenida apareció Magarity con dos canastas para poner el 18-26 al descanso.

Perfumerías Avenida – Jairis

El regreso a la pista dejó a un Avenida enrabietado consigo mismo. Las salmantinas, con Zellous y Arrojo tirando del ataque, llegaron a ponerse a un solo punto (27-28). Ahí apareció Ekh para anotar dos triples seguidos y volver a abrir una brecha de siete puntos para Jairis. Las murcianas incluso se fueron once arriba y las charras tuvieron que vivir en el alambre. Un tiro lejano de dos de Spreafico y un robo con dos más uno de Iyana devolvían a Avenida al duelo (34-40).

A los diez minutos finales se llegó con una renta visitante de ocho puntos (36-44). Mané, con dos triples, llevaba la ventaja murciana hasta los catorce puntos de diferencia (38-52). Avenida, con más corazón que juego, recortaba diferencias con un triple de Zellous y cinco puntos seguidos de Kiss. Con 46-54, llegó el parón por humo detrás de una de las canastas.

Después de varios minutos, el duelo se reanudó con tres minutos por delante. Ahí mató el duelo Jairis. Dos triples seguidos de Txell Alarcón y Bertsch cerraron el encuentro. Nueva derrota de Avenida (53-65).