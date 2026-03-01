Perfumerías Avenida se impone a Bosco Salesianos en Tercera FEB

Perfumerías Avenida sigue luchando por acercarse a los puestos altos del grupo AB de la Tercera FEB. Los charros ganaron por 71-75 a Bosco Salesianos en un duelo muy igualado de inicio a fin.

Aco McCarthy llevó la batuta del ataque charro con 24 puntos y le escoltó Garrido con 17 puntos. Además, Choithramani consiguió un doble con 11 puntos y 15 rebotes.

A las 18:30 horas se disputa el duelo del Atlético Carbajosa. Los charros, en el grupo AA, visitan la pista del Ulacia ZKE.