Perfumerías Avenida impone su ley al Zamora y reina en la Copa Castilla y León

Perfumerías se lleva el duelo frente al Zamora en la final de la Copa Castilla y León

Perfumerías Avenida llegaba con todo al Ángel Nieto de la localidad zamorana para demostrar su poderío frente al equipo de la ciudad. Si bien el conjunto que partía como local milita en la LF Challenge, la segunda división española, el Perfumerías Avenida no quería llevarse ningún susto, y empezó el partido con todo para demostrar a su afición que este año prometerían títulos.

El equipo saldría con un quinteto que bien podría utilizarse en liga, con Zellous, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave. Ya en el primer cuarto, a base de juego interior y exterior, el conjunto azulón ya demostraba poderío, con Zellous como pieza clave llevando los galones del Perfumerías que sufría las bajas de jugadoras como Iyana Martín o Meyers, pero que supo jugar con las destacadas ausencias e imponerse al final del primer cuarto por 9-30.

El segundo cuarto comenzaba y el equipo de la capital del Tormes no bajaba el ritmo, con un Zamora que intentaba venirse poco a poco hacia arriba, pero que la defensa del Avenida y el acierto a canasta imponía el poder de estas para acabar antes del descanso por 23-50. De momento, las azulonas se gustaban en casa de las zamoranas, que se atrevían, in crecendo, a penetrar más asiduamente al aro.

Al finalizar ya la primera, se notaba un equipo más sólido que el pasado año, con más ambición y ganas de tirar al arco. Además, empezar la temporada con un título ya, aunque fuera la Copa de Castilla y León, antojaba y mucho al conjunto salmantino para empezar con buen pie la temporada.

Al comienzo del tercer cuarto, la tónica era la misma, con un Zamora que buscaba adentrarse hasta la cocina, por la buena defensa exterior del Perfumerías, y que lograba encestar a cuentagotas, puntos de mucho mérito teniendo en cuenta la diferencia de plantillas. En este punto, las jugadoras charras continuaban la misma estela y lograban finalizar con un abultado marcador ante un Zamora que iba creciendo en el partido jugando de menos a más, y que lograba una gran cantidad de puntos desde los tiros libres. Al final del cuarto, acababan 46 a 79, con unas locales que han conseguido hacer en los terceros diez minutos los mismos puntos que en los primero y segundos.

El último cuarto comenzaba con un Zamora muy atrevido que atacaba el aro una y otra vez, un fuego que fue aplacado rápidamente por las azulonas a través de la línea de tres, con tiros algunos tiros complicados, pero donde la motivación hacía las delicias de los aficionados que viajaron hasta Zamora para ver ganar a su equipo. Durante estos diez minutos, el Zamora se hizo grande y logró superar los 20 puntos, que aplacó rápidamente el Avenida para finalizar con un marcador de 67-102 y proclamarse campeonas de la Copa Castilla y León y revalidad el título.