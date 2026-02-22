Perfumerías Avenida se impone a Obradoiro Ames

Victoria de Perfumerías Avenida en Tercera FEB. El equipo charro ganó por 86-77 a Obradoiro Ames en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. El trío formado por Kourouma, McCarthy y Garrido encestó 55 puntos para guiar a los salmantinos al triunfo.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa se quedó a un paso de lograr una victoria de mucho mérito en la pista del Iruki Take. Los locales se llevaron el duelo a cuatro segundos del final por 90-89 y dejaron con la miel en los labios a los charros. Dieye, con 26 puntos y 16 rebotes, fue el mejor del Atlético Carbajosa y su compañero Dinis encestó veinte puntos.