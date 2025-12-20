Perfumerías Avenida inicia su ronda de citas con Baxi Ferrol

Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol se verán las caras en la siguiente ronda de la Eurocup. Sin embargo, tendrán su aperitivo este domingo en la Liga Femenina. A partir de las doce de la mañana, las charras y las gallegas medirán sus fuerzas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

El conjunto de Anna Montañana llega tras una durísima eliminatoria ante Emlak Konut en Europa. Las azulonas marchan cuartas, con un bagaje de 7/4, y quieren acercarse al trío de cabeza formado por Girona, Zaragoza y Valencia Basket.

Baxi Ferrol, con Lino López a la cabeza, se encuentra en media tabla con cinco partidos ganados y seis encuentros perdidos hasta el momento en Liga Femenina. El triángulo formado por Daniels, Joiner y Melia lleva el peso del equipo gallego en ataque.