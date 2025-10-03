Perfumerías Avenida inicia su viaje en la Liga Femenina

Arranca la Liga Femenina. Perfumerías Avenida juega sin presión, pero con la ilusión que le ha imprimido su nueva plantilla. Las azulonas se miden este sábado, a las 19 horas, a Araski en el Polideportivo Mendizorrotza.

“Tenemos que navegar con las bajas que tenemos y empezar a construir. Araski es un equipo muy nuevo, con mucha velocidad en ataque y defensa. Hay que estar muy bien en defensa y después seguir construyendo. Hay que darle mucha importancia a este partido y hay que ir a ese partido con todo puesto”, asegura Anna Montañana.

Una de las caras nuevas del nuevo proyecto azulón es Zellous. La americana no rehúye a tomar las riendas ofensivas del equipo: “Está claro que la experiencia puede ayudarme a tener el papel de líder. Si tengo que tomarlo, lo haré. Habrá momentos malos, pero si tengo que tomar el papel de líder, lo haré”.

La base Claudia Soriano también es una de las novedades en el plantel charro y deja claro que el equipo está por encima de todo. “Por lo que voy viendo, vamos a jugar mejor, cuanto mejor nos lo pasemos. Ritmo alto, compartiendo mucho el balón… que cada día una pueda ser el día de una de mis compañeras”, sentencia la dorsal 1 de las charras.