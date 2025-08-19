Perfumerías Avenida iniciará la pretemporada oficialmente el próximo lunes

Perfumerías Avenida comenzará de forma oficial los entrenamientos el próximo lunes en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Esa será la primera toma de contacto formal de Anna Montañana con sus jugadoras, aunque algunas de ellas se irán incorporando en los días previos para pasar los reconocimientros médicos y las primeras pruebas físicas.

En la primera sesión de trabajo estarán ocho jugadoras del primer equipo: Vilaró, Iyana, Soriano, Meyers, Arrojo, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Erikstrup. A ellas habrá que sumar a las jugadoras de la USAL, Carmen Soto y Elena Benito. Posteriormente se irán incorporando Zellous, Cave y Magarity.

En el horizonte está la Supercopa de España, que se disputará durante el 27 y 28 de septiembre en Huesca.