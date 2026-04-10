Perfumerías Avenida, a levantarse ante Estudiantes

Dos derrotas consecutivas en Perfumerías Avenida es una losa grande. Y más en la recta final de la temporada. Las charras entran a las tres jornadas finales de la fase regular de la Liga Femenina en el quinto puesto. La lucha con Jairis por la cuarta plaza depende de quién falle menos en las últimas fechas.

“A mes de abril afecta además que tenemos jugadoras muy tocadas físicamente. Hay momentos muy buenos y luego perdemos la fluidez. En poco tiempo hemos tenido que cambiar muchas cosas”, lamentaba Montañana al término del partido ante el Jairis.

Este sábado, a las 19:30 horas, las charras se ven las caras con Estudiantes en el pabellón de Magariños. Las madrileñas se juegan sus opciones de estar en el playoff por el título y son novenas, a un puesto de entrar en las eliminatorias.