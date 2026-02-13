Perfumerías Avenida, a levantarse del KO europeo

Todavía resuenas los ecos de la eliminación europea de Perfumerías Avenida. Las charras lo dieron todo en la pista y cayeron en los últimos minutos ante Athinaikos. “Había mucha ilusión dentro del vestuario”, reconocen. Pero toca pasar página y enfocarse al cien por cien en la competición regular.

El tercio final de la Liga Femenina determinará cuál es el orden para los playoff por el título. Y Perfumerías Avenida quiere escalar puestos en el sprint final. Para ello, este sábado tendrá que ganar a Jairis este sábado en Salamanca. El duelo dará inicio a las 19:30 horas.

Las murcianas llegan al pabellón de Würzburg Silvia Domínguez cuartas y con un triunfo más que las salmantinas. Y ahí quiere escalar Avenida al término de la jornada. Para ello, el equipo de Anna Montañana tendrá que ganar a Jairis en un encuentro en el que tendrá que superar el bajón mental y el cansancio físico de la Eurocup Women.