Perfumerías Avenida, líder del grupo G de la Eurocup

Perfumerías Avenida se coloca como líder de su grupo en la Eurocup. Las charras vencieron por 73-92 en casa del Panathinaikos y se ponen en el primer puesto del grupo G tras la jornada inaugural.

Zellous fue la máxima anotadora del equipo salmantino con 24 puntos y estuvo muy bien apoyada por Cave (22 puntos y 9 rebotes) y Claudia Soriano (17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias).

El otro partido de grupo terminó con victoria de Neptunas ante Nyon Basket por 65-81. Será el equipo francés el próximo rival de las charras. El choque tendrá lugar el miércoles, a las 20:30 horas, en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.