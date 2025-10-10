Perfumerías Avenida, líder del grupo G de la Eurocup
Las charras lograron una contundente victoria para arrancar la competición ante el Panathinaikos
Perfumerías Avenida se coloca como líder de su grupo en la Eurocup. Las charras vencieron por 73-92 en casa del Panathinaikos y se ponen en el primer puesto del grupo G tras la jornada inaugural.
Zellous fue la máxima anotadora del equipo salmantino con 24 puntos y estuvo muy bien apoyada por Cave (22 puntos y 9 rebotes) y Claudia Soriano (17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias).
El otro partido de grupo terminó con victoria de Neptunas ante Nyon Basket por 65-81. Será el equipo francés el próximo rival de las charras. El choque tendrá lugar el miércoles, a las 20:30 horas, en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.
