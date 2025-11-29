Perfumerías Avenida, líder de su grupo en Tercera FEB

Perfumerías Avenida venció por 83-93 al CB Navia a domicilio y se coloca como líder del grupo AB de la Tercera FEB. El encuentro sufrió un cambio de pabellón a última hora debido a las malas condiciones de la pista del Polideportivo de Navia y se acabó jugando en Luarca.

Los de Álex Bellido fueron madurando el partido con el paso de los minutos y se llevaron el triunfo por diez puntos. El técnico charro solo puso en pista a siete jugadores y Smith destacó con 30 puntos. Además, Choithramani y McCarthy consigueron un doble doble con (20 puntos y 11 rebotes el primero y 14 puntos y 10 rebotes el segundo).

Peor le fueron las cosas al Atlético Carbajosa en el grupo AA. Los charros cayeron en los minutos finales ante CB Ardoi por 68-71. El choque llegó muy ajustado a los compases finales y ahí los visitantes fueron mejores. Dieye, con 22 puntos y 18 rebotes, el mejor del Atlético Carbajosa.