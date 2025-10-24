Perfumerías Avenida, líder intratable de su grupo en la Eurocup
Las charras llevan tres triunfos en tres partidos en la competición europea
Perfumerías Avenida lleva pleno en los tres partidos disputados en la Eurocup. El equipo charro ha logrado tres victorias hasta el momento y sus tres perseguidores llevan un bagaje de 1/3.
El conjunto dirigido por Anna Montañana ha ganado en la primera vuelta a Panathinaikos, Nyon Basket y Neptunas. Además, son el equipo más anotador y el que menos encaja del grupo G.
El próximo encuentro, que ya será de la segunda vuelta de la Eurocup, se disputará el miércoles a las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Perfumerías Avenida recibirá a Panathinaikos en Salamanca.
