Perfumerías Avenida, líder intratable de su grupo en la Eurocup

Las jugadoras de Perfumerías Avenida se saludan antes de medirse a Neptunas

Perfumerías Avenida lleva pleno en los tres partidos disputados en la Eurocup. El equipo charro ha logrado tres victorias hasta el momento y sus tres perseguidores llevan un bagaje de 1/3.

El conjunto dirigido por Anna Montañana ha ganado en la primera vuelta a Panathinaikos, Nyon Basket y Neptunas. Además, son el equipo más anotador y el que menos encaja del grupo G.

El próximo encuentro, que ya será de la segunda vuelta de la Eurocup, se disputará el miércoles a las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Perfumerías Avenida recibirá a Panathinaikos en Salamanca.