Perfumerías Avenida, líder en solitario de su grupo de la Eurocup
Las charras suman dos triunfos en los dos encuentros disputados
Perfumerías Avenida se queda como líder en solitario del grupo G de la Eurocup Women. Las charras suman dos triunfos en las dos jornadas disputadas hasta el momento y son el equipo más anotador del grupo.
Las de Montañana ya aventajan en un triunfo a Neptunas y Panathinaikos y sin victorias en su casillero se encuentro Nyon Basket.
Los próximos partidos del grupos se disputarán el jueves 23 de octubre. A las 17 horas, Panathinaikos y Nyon Basket se verán las caras en Grecia y, una hora después, Perfumerías Avenida buscará asaltar la pista de Neptunas.
También te puede interesar
Lo último