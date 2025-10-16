Perfumerías Avenida, líder en solitario de su grupo de la Eurocup

Perfumerías Avenida se queda como líder en solitario del grupo G de la Eurocup Women. Las charras suman dos triunfos en las dos jornadas disputadas hasta el momento y son el equipo más anotador del grupo.

Las de Montañana ya aventajan en un triunfo a Neptunas y Panathinaikos y sin victorias en su casillero se encuentro Nyon Basket.

Los próximos partidos del grupos se disputarán el jueves 23 de octubre. A las 17 horas, Panathinaikos y Nyon Basket se verán las caras en Grecia y, una hora después, Perfumerías Avenida buscará asaltar la pista de Neptunas.