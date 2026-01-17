Perfumerías Avenida no puede con el líder Zaragoza

Lo intentó hasta el final pero se quedó sin fuerzas. Perfumerías Avenida cayó por 63-76 ante el líder Zaragoza en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Las charras, masacradas por un arbitraje muy diferente, plantaron cara durante tres cuartos al conjunto maño, que se llevó la victoria de la mano de una gran Helena Pueyo (17 puntos).

El quinteto de Perfumerías Avenida estuvo formado por Iyana Martín, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave. Fue la ‘10’ la que asumió la carga en el inicio del encuentro y convirtió los siete primeros puntos azulones (7-8). Con un ritmo alto, la primera rotación llegó pasados los seis minutos y Montañana metió a cuatro jugadoras de una tacada (solo se mantuvo Cave en la pista). La irrupción de Kiss y de Soriano en la cancha recortó diferencias y apretó el encuentro hasta el 13-14.

Las azulonas apretaron en el arranque del segundo acto con una asistencia de Meyers para Kiss y los triples de Zellous y Soriano. Sin embargo, dos errores de concentración significaron dos canastas fáciles de Zaragoza y Montañana pedía tiempo muerto (21-22).

Las instrucciones de la entrenadora azulona reactivaron a Perfumerías Avenida, que tuvo que luchar contra un criterio arbitral muy dispar (al descanso, nueve faltas señaladas a las charras y solo cuatro a Zaragoza). Iyana anotaba el 25-26 y se giraba al banquillo. “No puedo más”, espetó la ‘10’ buscando el cambio. Todavía tuvo que llevarse un golpetazo de Laia Flores, que fue señalado como antideportiva por los colegiados. Un triple de Spreafico y la canasta final de Vilaró ponían el 37-31 al descanso.

Tras el descanso, Iyana fue la primera en anotar. Pero Avenida se estancó. Lo hizo por falta de fluidez y por un trío arbitral que no era ecuánime en las dos zonas. 12-5 en faltas con 25 minutos disputados. Un abismo. Zaragoza se agarraba al duelo con un dos más uno de Pueyo y dos canastas seguidas de Vorackova. Y Montañana se giraba a la mesa para señalar tiempo muerto (39-38).

Las mañas se pusieron por delante con una canasta de Gueye y un triple de Pueyo. Ahí volvió a tomarle el pulso del duelo el equipo charro con dos tiros libres de Soriano y, en el siguiente ataque, los árbitros obviaron un claro golpe sobre Arrojo, que acabó con la jugadora azulona sangrando en la pista y sin sanción alguna. Zellous tomó el mando del ataque azulón y convirtió cinco puntos, pero Bankole respondió para cerrar el tercer acto con 48-53.

En el último cuarto Zaragoza fue mejor y se llevó la victoria. Las mañas apretaron en defensa e impidieron que Perfumerías Avenida pudiese anotar. Las pérdidas de balón charra se tradujeron en canastas fáciles de Zaragoza, que selló la victoria por 63-76 en Salamanca.