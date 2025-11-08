Perfumerías Avenida llega al parón en octava posición de la Liga Femenina

Parón en la Liga Femenina. Perfumerías Avenida, que venció a CAB Estepona en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, se coloca en la octava posición con un bagaje de tres victorias y tres derrotas.

Por arriba, cinco equipos se encuentran igualados con 5/1: Girona, Zaragoza, Valencia, IDK y Ensino Lugo. Después, el pelotón de 3/3 en el que se encuentra el equipo de Anna Montañana.

El próximo partido de Liga Femenina para el conjunto charro llegará el domingo 23 de noviembre. A partir de las doce de la mañana, las salmantinas recibirán en Salamanca a Gernika.