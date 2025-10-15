Perfumerías Avenida se lleva el partido de la Eurocup y vence al Nyon Basket en casa

Dos días después de jugar su último partido en la Liga Femenina y tras un día de descanso, Perfumerías Avenida ha regresado al terreno de juego para sumar una nueva victoria, en este caso disputando el partido de la Eurocup Woman ante Nyon Basket.

El encuentro ha tenido lugar en casa, donde las victorias son más especiales. El arranque del partido dio comienzo pasadas las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, con la incertidumbre de la entrenadora Anna Montañana que expresaba horas previas al partido a través de ‘X’ que “Me preocupa que no pensemos que es un partido muy importante”. Salamanca volvía a entrar en juego en Europa con la seguridad de la victoria y la idea de seguir creciendo, que es lo que mueve y motiva al conjunto azulón: “Necesitamos cada punto y cada victoria”, apuntaba también Montañana antes del encuentro.

Perfumerías Avenida - Nyon Basket

El marcador comenzó a favor del conjunto salmantino en el primer cuarto, con una locura de triples, y con el marcador ya a favor de Avenida (34-19). En el descanso, el conjunto azulón sumaba ya 46 puntos en el marcador, que ascendían a 63 en el final del tercer cuarto. Minutos después de las 22:00 horas, el árbitro indicaba el final del partido con 81 puntos para Perfumerías y 53 para el Nyon Basket.

Con esta victoria, calificada por el propio equipo como “la noche de los triples”, Perfumerías se asegura estar en la siguiente fase de la Eurocup.