Perfumerías Avenida logra una cómoda victoria ante Gernika

Perfumerías Avenida regresó del parón con un triunfo por 85-60 ante Gernika en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Meyers (15 puntos) y Spreafico (13 puntos) fueron las máximas anotadoras del conjunto local.

Iyana, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave formaron el quinteto azulón. El comienzo fue de partido fue frío, tanto como hacía en el pabellón. Jankovic abrió la contienda ante Cave y la pívot azulona le devolvió la canasta en la siguiente jugada. Un triple de Iyana ponía el 7-6, aunque el desacierto era la tónica habitual en el arranque de duelo.

La entrada de Meyers en la cancha ayudó a la fluidez ofensiva azulona. La alero dio continuidad a sus actuaciones con Israel y anotó siete puntos seguidos para el 15-10 que lucía el marcador al final del primer acto.

Mucho más fuerte entró Avenida al segundo cuarto. Dos canastas de Stoupalova y un triple de Zellous dieron la primera renta de diez puntos a las de Montañana y Gernika paraba el duelo con un tiempo muerto (22-12).

No le sirvió de mucho al equipo vasco, Perfumerías Avenida seguía muy acertado en su ataque y los triples de Meyers y Spreafico daban todavía más ventaja al equipo salmantino. Gernika, de nuevo obligado por el aluvión, tenía que volver a parar el encuentro (32-15). Fueron diez minutos de gran nivel charro, que se cerraron con una canasta con la izquierda de Soriano, y el sonoro aplauso de La Marea Azul (43-20).

El regreso de los vestuarios dejó un partido más frío. Perfumerías Avenida ya no tenía la intensidad defensiva de los primeros cuartos y la fluidez ofensiva se evaporó. Gernika apretó para recortar diferencias y se puso 52-36. Montañana, mosqueada, pedía tiempo muerto con 3:21 para el final del tercer cuarto.

Dos triples de Zellous ponían de nuevo con más de veinte puntos de renta a las charras y, en la última jugada del cuarto, los árbitros no vieron un clamoroso campo atrás de Gernika (62-40).

En el último cuarto, Meyers y Spreafico volvieron a demostrar su puntería desde la línea de triple. Con 75-54, las bufandas al aire se elevaron en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez para disfrutar grada y afición. El bocinazo final dejó en el marcador el definitivo 85-60.