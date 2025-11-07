Perfumerías Avenida logra una holgada victoria ante CAB Estepona

Perfumerías Avenida regresó a la victoria en Liga Femenina. Las charras, que estuvieron tres cuartos a buen nivel hasta CAB Estepona, vencieron por 63-49 en el Pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Iyana, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave. La italiana anotó un triple en la primera jugada, pero fue un espejismo para la ofensiva charra. Un tiro de tres de Iyana ponía el 6-2 en el ecuador de la primera mitad. Estepona despertó y se puso 6-10. Tiempo muerto de Anna Montañana. Y pitada de La Marea Azul.

La reacción charra llegó con una canasta de Zellous, un tiro contra tabla de Soriano, otro de cuatro metros de Stoupalova y una penetración de Meyers para poner el 14-13 al final del primer acto.

El arranque del segundo acto tuvo el nombre propio de Cave, que anotó seis puntos prácticamente seguidos y encabezó el ataque azulón (22-13). La ventaja alcanzó los doce puntos de diferencia gracias a un tiro libre de Erikstrup y un robo con canasta de Soriano. Pero Estepona reaccionó con dos canastas y Montañana pedía tiempo muerto (25-17).

Fue el momento de Iyana Martín. La ‘10’ tomó las riendas del partido, metió una marcha más al juego y anotó seis puntos casi de forma consecutiva para llevar el marcador hasta el 33-17 con dos minutos para el descanso. Estepona no quería irse dieciséis puntos abajo al descanso y anotó dos canastas para poner el 33-21 al intermedio.

Las charras no quisieron ningún susto y salieron al tercer cuarto con la firme intención de sentenciar el envite. Spreafico e Iyana anotaban de tres y dos asistencias de Soriano le valían puntos a Djaldi-Tabdi y Vilaró. 43-26 y La Marea Azul con las bufandas al aire.

A los diez minutos finales se llegó con 49-30. En los primeros compases del último cuarto, Djaldi-Tabdi era excluida por cinco faltas personales. Las charras se metieron en solo dos minutos en bonus y Montañana paraba el envite (50-33).

El choque comenzó a ser mucho más trabado, con numerosas faltas y poco ritmo. Sí hubo destellos, como una asistencia de Zellous para Cave (55-37) o una canasta de Iyana cuando se acababa la posesión (60-39). Los minutos finales sirvieron para que Estepona maquillase la derrota y para que Perfumerías Avenida regresase a la senda de la victoria en Liga Femenina (63-49).