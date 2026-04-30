Perfumerías Avenida logra nueve puntos de renta ante Jairis

Perfumerías Avenida venció por 74-65 a Jairis en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenina.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico y Cave. Tardó dos minutos en arrancar Avenida, pero cuando lo hizo, lo hizo con firmeza. Vilaró dejó claro que no quería que este fuese su último partido en Würzburg. La capitana encestó once puntos en el primer cuarto, incluidos tres triples, y encabezó la embestida azulona. Kiss, en la pintura, ofreció rebote y puntos. Y Avenida cerraba el primer cuarto con ocho puntos de renta (26-18).

Los diez minutos siguientes estabilizaron una ventaja de diez puntos para las azulonas. Vilaró volvía a apuntar con acierto desde el triple y Jairis paraba el choque en dos ocasiones desde el banquillo (37-25). La capitana fue con acierto en una penetración, anotó e impactó su cabeza contra el suelo. Uno de los colegiados se percató, pero no quiso parar el partido. En mitad del desconcierto arbitral, una clara falta de tres sobre Spreafico no fue señalada. El árbitro, a media metro de la acción, no solo no penalizó la clara falta, sino que señaló técnica al banquillo charro en la protesta. Con una pitada masiva se llegó al descanso (43-30).

El tercer acto comenzó con Avenida yendo fuerte al aro y canastas fáciles de Cave, Iyana y Spreafico. 49-33. Momento de eliminatoria. Ahí Jairis sacó su mejor baloncesto, cuando vivía en el alambre, para endosar un parcial de 0-9 a las charras. Y no solo eso, aprovecharon la endeblez defensiva local durante esos minutos para colocarse 53-48.

Los diez minutos finales tuvieron buenos momentos de las charras. Iyana tiró del equipo en dirección y asistencias; Vilaró, todo corazón, deleitó con su penúltima clase de garra en Salamanca. El bocinazo final deja nueve puntos arriba para Avenida (74-65). El Fausto Vicent dictará sentencia.