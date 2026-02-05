Perfumerías Avenida logra seis puntos de ventaja ante Athinaikos para la vuelta

Perfumerías Avenida venció por 65-71 a Athinaikos y tendrá seis puntos de ventaja para el partido de vuelta en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Las charras saltaron con Iyana, Vilaró, Meyers, Arrojo y Cave a la pista. Athinaikos fue un ciclón de inicio con el 8-2, pero Avenida mantuvo la confianza en sí mismo. Meyers, con un triple, reducía diferencias e incluso Avenida tomaba un punto de ventaja. La intensidad de Soriano en la defensa y en el robo hizo que las charras cerrasen el primer acto con 17-18.

Los primeros compases del segundo cuarto fueron positivos para las salmantinas con un 2+1 de Soriano, un triple de Kiss y el debut de Magarity. Athinaikos paró el duelo con 21-27... y ahí apareció Prince. La americana martilleaba el aro salmantino para pasar del 21-27 al 32-31. Las griegas se fueron con ventaja al descanso de un punto tras ver cómo Iyana encestaba un triple lejano sobre la bocina (37-36).

Los cinco primeros minutos postdescanso fueron una exhibición absoluta sobre la pista de Iyana Martín. La '10' gobernó el parqué con su dirección, sus puntos (diez en ese tramo) y sus dos asistencias a Cave (41-52). Era momento de partido; quizá de eliminatoria. Las de Montañana metieron una marcha más y cerraron el acto con una canasta de Cave para ponerse dieciséis puntos arriba (47-63).

En el cuarto definitivo, Perfumerías Avenida se metió muy pronto en bonus. Y las griegas fueron con determinación a por el aro salmantino. Montañana tuvo que parar el choque en dos ocasiones y Avenida supo sobrevivir para lograr seis puntos para el duelo definitivo (65-71).