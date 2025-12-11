Perfumerías Avenida logra tres puntos de ventaja para la vuelta

Perfumerías Avenida logra tres puntos de ventaja para el partido de vuelta ante Emlak Konut. El equipo charro venció por 78-81 en suelo turco y la eliminatoria se decidirá el jueves en Salamanca. Soriano e Iyana Martín anotaron 17 puntos cada una.

Iyana Martín fue la que tiró del equipo en los primeros compases con cuatro puntos. Después, Cave fue dominando la zona con nueve puntos y dando las primeras rentas cortas a las azulonas. En el equipo turco, Jessica Thomas y Ndour combinaban catorce puntos para contestar a Perfumerías Avenida. Al término de los primeros diez minutos, el marcador reflejaba el 19-19.

El segundo acto volvió a estar equilibrado de inicio a fin. Apenas existían las rentas cortas. Ndour tomaba más presencia todavía en el ataque turco y la entrada de Stoupalova hacía que Avenida consiguiese cinco puntos seguidos. En los compases finales el cuarto, los triples de Vilaró e Iyana ponían el 36-36 en el luminoso al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el partido se convirtió en una montaña rusa. Comenzó mejor Perfumerías Avenida con una canasta de Cave y un triple de Spreafico (36-41), pero respondió Emlak Konut con un parcial de 12-3 culminado con un triplazo de Thomas. Montañana paró el encuentro para reordenar ideas y la fue muy productivos. Dos triples seguidos de Meyers y Soriano encabezaron un parcial de 2-13, que cerró Soriano con una penetración sobre la bocina (50-57).

El último cuarto llevó la firma de Claudia Soriano. La base catalana tomó las riendas del ataque con puntos y también de la defensa con robos de balón. Las charras llegaron a tener diez puntos de ventaja tras un robo de Djaldi Tabdi que acabó en canasta (67-77). Ahí se puso el mono de trabajo el equipo local, que recortó la diferencia al máximo. En la última jugada, Soriano cogió el rebote ofensivo y anotó los dos puntos para poner el 78-81 definitivo.