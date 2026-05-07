Contra todo y contra todos: Perfumerias Avenida logra una ventaja de dos puntos ante Zaragoza

Perfumerías Avenida logra una ventaja de dos puntos ante Zaragoza (69-67) con una canasta de Iyana Martín a tres segundos para el final. Las charras jugaron contra todo y contra todos y el público despidió al trío arbitral con una atronadora pitada.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Kiss y Cave. El arranque fue muy bueno con un triple de Spreafico y dos canastas de Iyana (7-2). Pero Zaragoza despertaba para poner las tablas a nueve en el luminoso. El arreón azulón llegó con un parcial de 6-0. Zaragoza paró el partido y endosó un 0-8 para marcharse con dos puntos de renta al final del primer acto 15-17).

El inicio de segundo cuarto fue muy poderoso de las azulonas. Iyana, Spreafico, Vilaró y Kiss penalizaban desde la línea de tres y levantaban las bufandas de la afición al aire. Kiss, con un dos más uno, colocaba el 35-26 en el marcador.

Sin embargo, Zaragoza se metió en el duelo con siete puntos seguidos. Y este parcial de 0-7 llegó a pesar de dos tiempos muertos de Montañana. Antes del descanso, Iyana retomó el pulso para las azulonas con un triple. La '10' ni siquiera se fue del partido después de que los árbitros le señalasen una injusta técnica. Al descanso, 39-36.

El tercer cuarto estuvo marcado por las decisiones arbitrales. Dos faltas en diez segundos de Iyana cargaron a la asturiana con cuatro personales y se fue al banquillo ante el estupor de la grada charra. Con 45-50, contra todo y contra todos, Perfumerías Avenida sacó un gran versión. Meyers, un triple de Hermida, Arrojo, cuatro puntos de Vilaró y la defensa. Mucha defensa para poner el 56-50 con diez minutos por delante.

Las de Montañana se colocaron a diez puntos con un triple de Hermida (60-50). Pero Zaragoza volvió al partido en mitad de la polémica arbitral. Con tres segundos para el final, Iyana anotó el definitivo 69-67. Avenida sueña con la final.