Perfumerías Avenida logra la victoria en la pista de IDK

Las jugadoras de Perfumerías Avenida celebran el triunfo con la afición

Buen triunfo de Perfumerías Avenida en la pista de IDK. Las de Montañana fueron mejores tras el descaso y se apuntaron la victoria por 61-80.

El quinteto salmantino estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Kiss y Cave. Los diez primeros minutos dejaron un encuentro tremendamente igualado y el bocinazo de cuarto marcaba el 18-20. La misma tónica se llevó en el segundo acto, pero ahí estuvo más certero IDK para llegar al descanso con dos puntos de ventaja (38-36).

En el descanso, Montañana recolocó sus piezas e hizo mejor a su equipo. Perfumerías Avenida saltó con mucha fuerza en la pista, su ataque fluyó y agotó a IDK para marcharse diez puntos arriba al cuarto definitivo (50-60).

Ahí ya no se iba a escapar la victoria. La defensa volvió a ser clave para no darle ninguna oportunidad a IDK y sentenciar el partido con el 61-80 definitivo.