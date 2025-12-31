Perfumerías Avenida, en la lucha por el tercer puesto de la Liga Femenina

La Liga Femenina se ‘pone al día’ y cierra el 2025 con Girona y Zaragoza muy aventajados en la lucha por el liderato. Los dos equipos llevan un bagaje de doce triunfos y una sola derrota en las trece jornadas disputadas hasta el momento.

Valencia Basket es tercero con una marca de 9/4. Y ahí entra en escena Perfumerías Avenida. Las charras lucharán por el tercer puesto en la competición regular y marchan con ocho triunfos y cinco derrotas, lo mismo que Ensino Lugo. Todos estos equipos ya han logrado plaza en la próxima edición de la Copa de la Reina.

La primera jornada del año se disputará el domingo 4 de enero. Perfumerías Avenida visitará la complicada cancha de Fontajau (11 horas) y allí les espera Girona con Roberto Íñiguez a los mandos.