Perfumerías Avenida mantiene su liderato en la Eurocup
Las charras llevan una marca de 3/1 y Panathinaikos y Neptunas se acercan con el 2/2
Cuatro jornadas se han disputado del grupo G de la Eurocup Women y Perfumerías Avenida mantiene su liderato. Las charras, que tropezaron en casa ante Panathinaikos, tienen una marca de tres victorias y una derrota.
Por detrás, Panathinaikos y Neptunas se acercan con el 2/2 y Nyon Basket tiene una marca de un triunfo y tres derrotas.
Precisamente el equipo suizo será el próximo rival de las azulonas. Perfumerías Avenida visitará la pista de Nyon Basket el miércoles 5 de noviembre a las 19 horas.
También te puede interesar
Lo último