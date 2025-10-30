Perfumerías Avenida mantiene su liderato en la Eurocup

Cuatro jornadas se han disputado del grupo G de la Eurocup Women y Perfumerías Avenida mantiene su liderato. Las charras, que tropezaron en casa ante Panathinaikos, tienen una marca de tres victorias y una derrota.

Por detrás, Panathinaikos y Neptunas se acercan con el 2/2 y Nyon Basket tiene una marca de un triunfo y tres derrotas.

Precisamente el equipo suizo será el próximo rival de las azulonas. Perfumerías Avenida visitará la pista de Nyon Basket el miércoles 5 de noviembre a las 19 horas.