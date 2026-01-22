Perfumerías Avenida se medirá a Athinaikos en los cuartos de final de la Eurocup

Perfumerías Avenida ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Eurocup Women. El conjunto charro se verá las caras con el Athinaikos griego, que eliminó en la ronda anterior a Sopron.

El primer encuentro se disputará en suelo griego la primera semana de febrero y la vuelta, la semana siguiente, se jugará en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. En juego, un billate a las semifinales del torneo.

El equipo griego cuenta en sus filas con la ex perfumera Alexis Prince y también con jugadores destacadas como Tadic, Robyn Parks o Winterburn.