Perfumerías Avenida se medirá a Emlak Konut SK en la siguiente ronda de la Eurocup Women

La última jornada de grupos en la Eurocup Women tuvo un apagón en el Sassari – FP Brno. A falta de poco más de tres minutos y con dos puntos arriba para las locales, el pabellón sufrió un apagón. Y esta mañana se ha dado por perdido el partido a las locales por 0-20 y se ha dado el triunfo al KP Brno.

Esto hace que Perfumerías Avenida ya conozca el rival de la próxima ronda. El conjunto charro se medirá Emlak Konut SK con la vuelta en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

En el conjunto turco cuenta en sus filas con Astou Ndour y Antonio Delaere, con pasado en el club charro. La pívot española lleva una marca de 20 puntos por partido y a ella se le suman Macaulay (13,5 puntos por encuentro) y Jessica Thomas (con 12,5 puntos).