Perfumerías Avenida, la mejor defensa de la Liga Femenina

“La defensa gana campeonatos”. La célebre frase del entrenador de fútbol americano de Alabama en la década de los 70, Bear Bryant, es una de las máximas de todos los equipos que quieren lograr un título.

Perfumerías Avenida sigue creciendo en la pista y tiene muy claro que todo comienza cerrando su propio aro. Las charras son el equipo que menos puntos recibe en la Liga Femenina con 561 puntos encajados en nueve partidos. Es decir, una media de 62,33.

Este domingo, el equipo azulón necesita volver a hacer gala de su buena defensa en el pabellón Príncipe Felipe en el duelo ante el colíder Zaragoza (12:15 horas).