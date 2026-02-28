Perfumerías Avenida mete la directa ante CAB Estepona

Nueva victoria de Perfumerías Avenida en Liga Femenina. Las charras no titubearon en la pista del CAB Estepona y vencieron por un contundente 65-91. El equipo de Anna Montañana controló en todo momento el encuentro y ganó con mucha claridad.

En los primeros diez minutos, las fuerzas de CAB Estepona le ayudaron a estar en el partido. Avenida mandaba con el ritmo de Iyana Martín y se marchaba con cinco puntos de ventaja (17-22).

Fue en el segundo cuarto donde se rompió el choque con la buena circulación charra en ataque y la seguridad defensiva, que hizo que las locales solo anotasen nueve puntos. Al descanso, 26-43.

Tras el paso por los vestuarios, Perfumerías AVenida no concedió ni el más mínimo atisbo de esperanza a CAB Estepona. Las charras encontraron buenos momentos ofensivos de Vilaró (acabó con 17 puntos), Zellous (firmó 13 puntos) o Kiss (que sumó 15 puntos a su cuenta) y entraron al acto final con el partido decidido.

Lejos de relajarse, las de Montañana cerraron el choque con un parcial de 17-27 en los últimos diez minutos y dejaron clara su fluidez en ataque en el pabellón José Antonio Pineda. El bocinazo final dejaba el 65-91 en el marcador.