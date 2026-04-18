Perfumerías Avenida se mete en la primera eliminatoria del playoff a Segunda FEB

Perfumerías Avenida venció por 96-92 a CB Culleredo y acaba en cuarta posición del grupo AB de la Tercera FEB. Ngufor, con 23 puntos y 10 rebotes, encabezó el ataque charro con buenos números de Choithramini (20), Granja (16) y McCarthy (15).

Este año, la competición cuenta con varias eliminatorias previas a la fase de ascenso. Los primeros y los segundos clasificados se ven las caras entre sí y el ganador pasa directamente a la fase de ascenso; el perdedor jugará contra el superviviente de la eliminatoria entre terceros y cuartos. En esa segunda eliminatoria estará en juego una plaza para pelear por el ascenso a Segunda FEB.

El Atlético Carbajosa puso punto y final a su competición en el grupo AA con una derrota. Los charros cayeron por 87-70 en la pista del CB Filipenses. Al descanso, el Atlético Carbajosa venció por catorce puntos de ventaja, pero el conjunto local barrió al salmantino tras el paso por los vestuarios y se llevó el choque de forma holgada. Dieye, con 18 puntos, y Massaley Jr, con 15, los mejores de los salmantinos.