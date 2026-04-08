Perfumerías Avenida se mide a Araski
El encuentro se disputa este miércoles, a las 20:30 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez
Después del mazazo de la derrota ante Joventut sobre la bocina, Perfumerías Avenida debe de levantarse, corregir y sacar su mejor versión ante Araski. El choque tendrá lugar este miércoles, a la 20:30 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
“Nos ha dolido la derrota, aunque no llegáramos en las mejores condiciones. Esperábamos más del equipo y llevábamos mucho tiempo dando pasos adelante. Lo que queremos es competir mucho mejor mañana, entender de dónde venimos nosotras y de dónde vienen ellas y sobre todo volver a ser nosotras. Hemos perdido a gente por el camino, pero todas tenemos que dar pasos adelante para compensar las ausencias”, admite Anna Montañana.
La entrenadora azulona no podrá contar con la lesionada Claudia Soriano y Belén Arrojo sigue con molestias. Por lo tanto, la canterana Elena Benito ha realizado varias sesiones con el primer equipo para completar el roster.
Enfrente estará Araski, que ya ganó a Avenida en la ida. Las vascas llegan en puesto de descenso y cuenta con jugadoras como Noa Morro, Hill o Dembelé. “Ellas, independientemente de su posición, han jugado siempre muy duras, con exteriores rápidas y que desequilibran con un interior muy móvil. Es un equipo agresivo con el que hay que estar concentradas para no cometer errores sencillos”, concluye Montañana.
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