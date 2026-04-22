Perfumerías Avenida se mide a Baskonia en la primera eliminatoria de ascenso a Segunda FEB

Perfumerías Avenida acabó en cuarta posición del grupo AB de la Tercera FEB y eso le dio cabida en el cuadro final de la lucha por el ascenso de categoría. El equipo charro se verá las caras con Baskonia en la primera eliminatoria de ascenso a Segunda FEB.

El duelo tendrá lugar en suelo vasco durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo y, en caso de ganar, se le abrirá una nueva ventana al equipo de Álex Bellido para seguir peleando por el ascenso.

Este año, la competición cuenta con varias eliminatorias previas a la fase de ascenso. Los primeros y los segundos clasificados se ven las caras entre sí y el ganador pasa directamente a la fase de ascenso; el perdedor jugará contra el superviviente de la eliminatoria entre terceros y cuartos. En esa segunda eliminatoria estará en juego una plaza para pelear por el ascenso a Segunda FEB.