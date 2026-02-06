Perfumerías Avenida se mide a Cadí La Seu sin 48 horas de descanso

A Perfumerías Avenida no le da tiempo a saborear la victoria en Euroliga ante Athinaikos y ya está en la pista de nuevo ante Cadí La Seu. Sin 48 horas entre partido y partido y con el viaje desde Grecia hasta La Seu d’Urgell, las charras ya están a la búsqueda de un nuevo triunfo liguero que le haga luchar por la cuarta plaza en el tercio final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Anna Montañana marcha en quinta posición con once victorias y ocho derrotas, mientras que La Seu es decimo primero con el bagaje contrario.

En Perfumerías Avenida, el debut de Magarity esta campaña es un paso adelante para el esquema de Montañana. “Creo que Regan va a ser una pieza muy importante. Aporta más tamaño en la rotación en el poste y, además, puede abrir la pista en ataque gracias a su capacidad de tiro. Con su tamaño, puede jugar al 4 y al 5 lo que nos permite combinar varios quintetos con ella”, asegura su compañera Cave.