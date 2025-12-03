Perfumerías Avenida mide su mejoría ante el 'coco' Valencia Basket

El pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acoge el duelo estrella de la novena jornada de la Liga Femenina. A las 19 horas, el balón irá al aire y Perfumerías Avenida y Valencia Basket buscarán la victoria. Las charras quieren refrendar su mejoría; las valencianas mantenerse en el cuarteto de cabeza.

“Estamos contentas por haber dado esos pasos adelante, porque hemos sufrido mucho para ir encontrando el camino pero viene Valencia, un equipo al que no voy a descubrir, con mismo bloque y estabilidad, jugadoras muy acostumbradas a jugar este tipo de partidos y para nosotras, a estos niveles Euroliga, es la primera vez que jugaremos”, explica Montañana.

La entrenadora azulona sabe de la importancia de cada pequeño detalle y del apoyo de la afición: "Todas han puesto mucho esfuerzo en el día a día, pero eso cuando no hay rendimiento inmediato, es duro. Hemos ido encontrando esas situaciones buenas y creyendo. El paso adelante ahora es competir muy bien mañana y más en Würzburg a pesar de ser una hora muy mala. Necesitamos la ayuda de todos para que la cancha vibre, porque necesitamos nutrirnos de la afición durante los partidos”.

Valencia Basket es el principal favorito de la competición y cuenta con una plantilla de enorme calidad y rotación con jugadoras como Alexander, Fiebich, Leti Romero o Ben Abdelkader.