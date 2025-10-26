Perfumerías Avenida no carbura y pierde ante IDK

Las charras dejaron una imagen muy mejorable en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez

Perfumerías Avenida - IDK | Mateo G.J.

Derrota de Perfumerías Avenida en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. IDK sorprendió al equipo de Anna Montañana y venció por 57-65.

Las charras saltaron a la pista con Iyana, Zellous, Spreafico, Arrojo y Cave. Y fue Zellous la que marcó el ritmo en el primer cuarto para poner seis puntos de ventaja a Perfumerías Avenida (17-11). Una penetración de Vilaró daba la máxima renta a las azulonas con el 28-17 pero, justo antes del descanso, un parcial de 0-15 para IDK puso a las vascas por delante (28-32).

Nunca estuvo cómodo en el parqué Avenida pero sí buscó la victoria. Con 50-50, el duelo se jugó en los compases finales. IDK tuvo las ideas mucho más claras y más acierto. El bocinazo final dejó en el luminoso un preocupante 57-65.

