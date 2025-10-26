Perfumerías Avenida no carbura y pierde ante IDK
Las charras dejaron una imagen muy mejorable en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez
Derrota de Perfumerías Avenida en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. IDK sorprendió al equipo de Anna Montañana y venció por 57-65.
Las charras saltaron a la pista con Iyana, Zellous, Spreafico, Arrojo y Cave. Y fue Zellous la que marcó el ritmo en el primer cuarto para poner seis puntos de ventaja a Perfumerías Avenida (17-11). Una penetración de Vilaró daba la máxima renta a las azulonas con el 28-17 pero, justo antes del descanso, un parcial de 0-15 para IDK puso a las vascas por delante (28-32).
Nunca estuvo cómodo en el parqué Avenida pero sí buscó la victoria. Con 50-50, el duelo se jugó en los compases finales. IDK tuvo las ideas mucho más claras y más acierto. El bocinazo final dejó en el luminoso un preocupante 57-65.
