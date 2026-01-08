Perfumerías Avenida no logra ser cabeza de serie en la Copa de la Reina

Fin a la primera vuelta de la Liga Femenina. Perfumerías Avenida no será cabeza de serie en la Copa de la Reina después de quedar en quinto lugar y se verá las caras en cuartos de final a Zaragoza, Girona, Valencia Basket o Jairis.

El equipo charro finaliza la primera mitad de la competición con un bagaje de nueve victorias y seis derrotas. Las azulonas han convertido 1019 puntos a favor y han encajado 1002 puntos en contra.

El equipo de Anna Montañana comenzará la próxima vuelta con un duelo de máxima exigencia: el domingo, a las 12:15 horas, en casa de Valencia Basket.