Perfumerías Avenida, a por el pase a las semifinales de la Eurocup Women
Las charras llegan a la vuelta de los cuartos de finales con seis puntos de ventaja sobre Athinaikos
Perfumerías Avenida defiende seis puntos de ventaja ante Athinaikos para estar en las semifinales de la Eurocup Women. Las charras se miden este jueves, a partir de las 20:30 horas, al conjunto griego en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
El equipo azulón estuvo a gran nivel en Grecia en la idea de los cuartos de final y venció por 65-71. Y esos seis puntos de ventaja tiene el equipo de Montañana en Salamanca. Pero el primer objetivo es jugar el choque como si empezase 0-0. Así lo afronta Avenida. Y solo así debe afrontarse el encuentro.
La francesa Djaldi-Tabdi no podrá ayudar a sus compañeras. “La jugadora Clarince Djaldi-Tabdi presenta lesión muscular en su cuádriceps izquierdo, que requiere reposo deportivo. Su reincorporación dependerá de la evolución”, explica el parte médico de Perfumerías Avenida.
