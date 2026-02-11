Perfumerías Avenida, a por el pase a las semifinales de la Eurocup Women

Perfumerías Avenida defiende seis puntos de ventaja ante Athinaikos para estar en las semifinales de la Eurocup Women. Las charras se miden este jueves, a partir de las 20:30 horas, al conjunto griego en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

El equipo azulón estuvo a gran nivel en Grecia en la idea de los cuartos de final y venció por 65-71. Y esos seis puntos de ventaja tiene el equipo de Montañana en Salamanca. Pero el primer objetivo es jugar el choque como si empezase 0-0. Así lo afronta Avenida. Y solo así debe afrontarse el encuentro.

La francesa Djaldi-Tabdi no podrá ayudar a sus compañeras. “La jugadora Clarince Djaldi-Tabdi presenta lesión muscular en su cuádriceps izquierdo, que requiere reposo deportivo. Su reincorporación dependerá de la evolución”, explica el parte médico de Perfumerías Avenida.