Perfumerías Avenida pierde en el amistoso ante Ensino Lugo
Las charras cuajaron una buena primera mitad, pero dejaron claro en la segunda parte que son un equipo completamente nuevo
Perfumerías Avenida arrancó la pretemporada con una derrota por 65-70 ante Ensino Lugo en suelo gallego. Las charras dieron sus primeros pasos y todavía tienen muchos por ensamblar en un equipo completamente nuevo.
El primer quinteto de Anna Montañana estuvo formado por Iyana Martín, Vilaró, Meyers, Djaldi – Tabdi y Stoupalova. Las charras dejaron claro su acierto desde el exterior con dos triples de Meyers y otros dos de Stoupalova para poner el 14-4 en el marcador. Ensino Lugo reaccionó para acercarse al final del primer cuarto y Perfumerías Avenida mandaba con seis puntos de ventaja (21-15).
El arranque del segundo cuarto fue con un parcial de 10-0 del equipo de Anna Montañana. El acierto desde la línea de tres, con siete triples en doce minutos, clave (31-15). Ensino Lugo volvió a apretar antes del descanso y Anna Montañana paraba el partido con 1:40 para el intermedio. El bocinazo del entretiempo dejaba el 38-29 a favor de las azulonas.
La segunda parte fue completamente diferente. Ensino Lugo salió con mucha fuerza para empatar a 38 puntos y Montañana paraba el partido. Pero las gallegas ya no paraban y tomaban su primera ventaja a diez minutos para el final (49-54).
Los diez minutos finales fueron de desacierto por ambos bandos, pero Avenida no pudo llegar a tiempo a la victoria. Derrota en el arranque de la pretemporada por 65-70. Este sábado llega el turno para Araski.
