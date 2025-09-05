Perfumerías Avenida pierde en el amistoso ante Ensino Lugo

Perfumerías Avenida arrancó la pretemporada con una derrota por 65-70 ante Ensino Lugo en suelo gallego. Las charras dieron sus primeros pasos y todavía tienen muchos por ensamblar en un equipo completamente nuevo.

El primer quinteto de Anna Montañana estuvo formado por Iyana Martín, Vilaró, Meyers, Djaldi – Tabdi y Stoupalova. Las charras dejaron claro su acierto desde el exterior con dos triples de Meyers y otros dos de Stoupalova para poner el 14-4 en el marcador. Ensino Lugo reaccionó para acercarse al final del primer cuarto y Perfumerías Avenida mandaba con seis puntos de ventaja (21-15).

El arranque del segundo cuarto fue con un parcial de 10-0 del equipo de Anna Montañana. El acierto desde la línea de tres, con siete triples en doce minutos, clave (31-15). Ensino Lugo volvió a apretar antes del descanso y Anna Montañana paraba el partido con 1:40 para el intermedio. El bocinazo del entretiempo dejaba el 38-29 a favor de las azulonas.

La segunda parte fue completamente diferente. Ensino Lugo salió con mucha fuerza para empatar a 38 puntos y Montañana paraba el partido. Pero las gallegas ya no paraban y tomaban su primera ventaja a diez minutos para el final (49-54).

Los diez minutos finales fueron de desacierto por ambos bandos, pero Avenida no pudo llegar a tiempo a la victoria. Derrota en el arranque de la pretemporada por 65-70. Este sábado llega el turno para Araski.