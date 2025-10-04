Perfumerías Avenida pierde ante Araski en el debut liguero

Perfumerías Avenida arrancó la competición liguera con una derrota por 57-56 ante Araski. Las charras tuvieron el último ataque en el Polideportivo Mendizorrotza, pero no hubo entendimiento entre Zellous y Vilaró y ni siquiera se pudo lanzar.

El choque fue muy igualado de inicio a fin. Así lo mostraron los primeros dos parciales antes del descanso (14-14 y 28-28). No logró el equipo de Anna Montañana encontrar el ritmo de juego necesario ni tampoco el acierto en el aro rival para sumar puntos y despegarse en el marcador.

Y con el partido muy igualado se llegó al minuto final. Perfumerías Avenida desperdició los dos últimos ataques para llevarse el partido, con uno arriba y con uno abajo. En esa última acción, Zellous no encontró el pase sobre Vilaró y Araski consiguió el triunfo.