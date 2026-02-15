Perfumerías Avenida pierde comba en la lucha por la cuarta plaza de la Liga Femenina

El golpe de la derrota de Perfumerías Avenida fue doble. No solo por perder el partido, también cedió el basket average. Ahora, las de Montañana cierran en quinta posición la jornada número 21 y tienen a Jairis con dos triunfos de ventaja y también el tanteo directo entre ambos conjuntos.

La próxima jornada, Perfumerías Avenida también jugará en casa. Y el encuentro será muy complicado. Las azulonas recibirán en el pabellón de Würzburg al Girona de Roberto Íñiguez. El choque tendrá lugar el sábado a las 18 horas.

Las gerundenses son uno de los equipos más poderosos de Europa y se han clasificado para la Final Six de la Euroliga. En sus filas, Íñiguez cuenta con jugadoras como Jocyte, Arica Carter o Holm.