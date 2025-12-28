Perfumerías Avenida se clasifica para la Copa de la Reina

La decimotercera jornada de la Liga Femenina deja a Perfumerías Avenida como cuarto clasificado. Las charras, que cayeron por 69-64 en Leganés, sufrieron un tropiezo inesperado y que les hace perder comba con el binomio Girona-Zaragoza y también con el Valencia Basket.

Las azulonas son cuartas con 8/5 como bagaje, mismos guarismos que Ensino Lugo (quinto clasificado), y con un triunfo más que Jairis e IDK (que lleva cinco derrotas seguidas en competición regular). Estos números hacen que Perfumerías Avenida ya esté clasificado para la Copa de la Reina.

La próxima jornada, la primera del 2026, Perfumerías Avenida tendrá un complicada salida a Fontajau para enfrentarse al líder Girona de Roberto Íñiguez.